Norvegia, ciclone Haaland su Israele? Il pronostico del match

Ullevaal Stadion di Oslo, sabato 18 ottobre alle 18 si gioca Norvegia-Israele, match che interessa da vicino l’Italia in ottica qualificazioni ai Mondiali del 2026. Gli scandinavi vincendo farebbero un passo avanti probabilmente decisivo verso l’obiettivo primo posto, l’unico che garantisce l’accesso diretto alla fase finale della kermesse iridata.
Entrambe le nazionali a segno? Scopri le quote dell'esito Goal
La Norvegia è apparsa letteralmente inarrestabile, cinque vittorie su cinque e 24 reti totali, 9 delle quali portano la firma di Haaland, una vera forza della natura.
Grazie al bomber, capocannoniere tra l’altro di queste qualificazioni, la Norvegia sogna di tornare a partecipare ad un Mondiale dopo aver mancato gli ultimi sei appuntamenti. L’ultima volta risale a Francia 1998, con l’avventura scandinava terminata agli ottavi di finale.
Di fronte c’è Israele, che fin qui ha collezionato tre vittorie e due sconfitte, ben 15 i gol fatti e 11 quelli al passivo. Le due nazionali si sono già affrontate in questo girone, lo scorso 25 marzo sul neutro di Debrecen (Ungheria). In quell’occasione la Norvegia vinse per 4-2 ma il risultato è stato in parità per circa un’ora.
Si affrontano le due nazionali che hanno segnato di più in questo girone, anche se l’Italia ha giocato un match in meno rispetto a loro. Logico che la Norvegia parta con i favori del pronostico anche se Israele, reduce dal 4-5 con l’Italia, vuole giocarsi le sue chances almeno per il secondo posto e quindi deve far punti a Oslo (questa è anche la speranza del popolo azzurro).
Quante possibilità ha Israele di fare risultato contro una Norvegia che ha alle spalle otto vittorie consecutive, tra partite ufficiali e amichevoli? Poche, secondo i bookmaker. Il segno 1 vale infatti 1.19 per BetFlag, 1.20 per Snai, 1.21 per Cplay e Begamestar. La X è quotata a 6.75, il 2 addirittura 11 volte la posta.
La Norvegia ha mostrato anche solidità, se è vero che l’Italia (di Spalletti) a Oslo ha perso senza segnare neanche un gol. Israele tuttavia ha dimostrato di dare il meglio di sè in zona gol e chissà che non possa andare a segno almeno una volta.
L’ipotesi di una sfida con entrambe le nazionali a segno è quotata a 1.76 da Cplay e Begamestar, a 1.75 da Bet365 e BetFlag.