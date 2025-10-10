Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Spagna-Georgia, la Roja è di un altro pianeta: il pronostico

Nel gruppo E la nazionale di de la Fuente è già in fuga dopo le larghe vittorie ottenute contro Bulgaria e Turchia
Spagna-Georgia, la Roja è di un altro pianeta: il pronostico© Getty Images
3 min

Tre gol alla Bulgaria, sei alla Turchia (non proprio l’ultima arrivata). La Spagna ha messo le cose in chiaro fin da subito e nel gruppo E delle qualificazioni ai Mondiali è al comando solitario della classifica dopo le prime due giornate.

Quota irrisoria per il segno 1 e allora...

Alla Roja non manca che sfidare la Georgia per completare il primo giro di gare ed ecco, domani sera, arrivare il match contro una nazionale battuta per 4-1 agli ultimi Europei (ottavi di finale).

Per la Georgia si tratta del primo impegno in trasferta in queste qualificazioni. Kvaratskhelia e compagni avevano esordito perdendo 3-2 contro la Turchia (riuscendo a rimontare solo due dei tre gol segnati dai turchi) per poi liquidare agevolmente la Bulgaria con un perentorio 3-0.

Detto del “recente” scontro diretto a Euro 2024, anche i precedenti faccia a faccia tra le due nazionali avevano avuto un copione molto simile. Ovvero, successo della Spagna con almeno due gol di scarto. Da registrare anche un 7-1 pro Roja risalente a settembre 2023. L’ultimo ko al 90’ degli iberici risale a un’amichevole di marzo 2024, quando la Colombia vinse 1-0. In un match ufficiale, invece, la Roja non perde addirittura da marzo 2023, ko contro la Scozia di McTominay.
Per le quote a Elche non ci sarà storia, con l’1 proposto a 1.13 da Cplay e Begamestar, a 1.12 da Eurobet e Snai.

Da valutare la combo 1+Multigol 3-5, offerta a 1.66 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Elabet e a 1.72 da Sisal.

