Qualificazioni Mondiali, gruppo F: il pronostico di Portogallo-Irlanda

Da un lato un Portogallo che viaggia con due vittorie su due (otto gol fatti e due subìti), dall’altro un’ Irlanda (tre gol fatti e quattro subìti) che si ritrova con un solo punto dopo i primi 180 minuti. Quello che va in scena sabato sera a Lisbona (ore 20.45), quindi, ha tutte le sembianze di un testacoda .

Vince il Portogallo e almeno tre gol totali? La quota della combo

Nel gruppo F i lusitani hanno già messo le cose in chiaro, prenotando il primo posto che vale il biglietto per la fase finale del Mondiale in Canada, Messico e Usa. The Boys in Green, invece, rischiano seriamente di vedere l’evento da casa per la sesta volta di fila.

Come detto il Portogallo ha due successi alle spalle, conquistati a settembre contro Armenia e Ungheria (decisamente più sofferto il secondo). In precedenza, Ronaldo e compagni avevano vinto per la seconda volta la Nations League, battendo in finale la Spagna ai rigori.

L’Irlanda non ha vinto... quando doveva farlo, contro Ungheria (pareggio strappato in extremis) e Armenia, difficile possa riuscirci adesso. Eppure, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 l’Irlanda ha fatto soffrire il Portogallo sia in casa (0-0) che fuori: basti pensare che fino all’89’ l’Irlanda era avanti 1-0 prima di incassare la doppietta di Ronaldo, che nel primo tempo aveva sbagliato un penalty.

In una sfida del genere sembra adeguata la scelta della combo 1+Over 2,5. Un’opzione che si può giocare a 1.50 su Cplay, Begamestar e NetBet, a 1.52 su Sisal.