Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostici Serie C, primo Over in arrivo per il Gubbio? In Sambenedettese-Ravenna...

L'analisi dei match che vedranno protagoniste, tra oggi e domenica, le prime tre del girone B
Pronostici Serie C, primo Over in arrivo per il Gubbio? In Sambenedettese-Ravenna...
4 min

Nel girone B di Serie C tre squadre hanno preso un certo margine di vantaggio. Si tratta di Arezzo, Ravenna e Ascoli, tutte vittoriose lo scorso fine settimana. Per due di loro, almeno sulla carta, gli impegni di questo weekend sembrano più agevoli.

Ascoli e Arezzo ok, il Ravenna...

L’Arezzo (un solo ko in otto partite, contro il Guidonia) ospita il Gubbio, formazione che segna e subisce poco. Non a caso, è rimasta l'unica squadra a non aver ancora fatto registrare l'Over 2,5.

In questa sfida si parte dal segno 1 (a 1.50) ma è ben più conveniente l'esito Over 2,5, proposto a 2.02 da Cplay e Begamestar, a 2 da Snai e a 1.85 da Sisal.

L’Ascoli, miglior difesa del campionato con un solo gol al passivo (la scorsa giornata dal Bra), riceve invece un Pontedera che in trasferta ha collezionato due pareggi e altrettante sconfitte.

Il segno 1 anche qui sembra poterci stare e i bookie sono dello stesso avviso: successo marchigiano valutato 1.36 da Cplay e Begamestar, 1.33 da BetFlag e 1.30 da Snai.
Del trio di testa il compito a prima vista più difficile tocca al Ravenna, contro una Sambenedettese che si è rilanciata grazie a tre vittorie consecutive.

Le statistiche evidenziano un feeling comune con il Goal: e allora eccolo, l’esito da provare. Almeno una rete per parte nel posticipo di domenica sera (20.30) allo "Stadio Riviera delle Palme" è quotato a 1.74 da Cplay e Begamestar, a 1.73 da Planetwin, a 1.63 da Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse