Serie A, capocannoniere Roma: che sia un rebus è da... scommetterci

Con la Serie A in pausa sono comunque attive le scommesse antepost , che oltre alle squadre guardano anche ai singoli giocatori . Interessante la proposta dei bookmaker relativa al capocannoniere di una determinata squadra . La Roma ad esempio. Davvero un bel rebus da risolvere, ecco chi sarà - secondo i bookie - il giocatore di Gasperini che segnerà più gol in campionato.

Capocannoniere Roma in Serie A: chi è il favorito

Con tre gol segnati in campionato, Matias Soulé ha contribuito notevolmente a trascinare la Roma al primo posto in classifica (insieme al Napoli). Il fantasista è il favorito dei bookmaker nella scommessa sul "Capocannoniere della Roma" nella Serie A 2025/26. Soulé si gioca infatti a 2.50 su Cplay e Begamestar, offerta che scende a 2.25 su Sisal.

Meglio Soulé, quote alla mano, che le punte di peso come Dovbyk e Ferguson, proposte mediamente a 4. Per Paulo Dybala top scorer della Roma la quota è pari a 5.

Juve, chi segna di più in campionato? Ecco le quote

Tra le squadre che, restando su questa particolare scommessa, presentano una situazione di incertezza legata al "capocannoniere", c'è anche la Juventus.

Al momento il miglior marcatore bianconerò è Dusan Vlahovic (2 reti) ma il serbo non è decisamente un "titolarissimo" e la situazione legata al suo futuro (anche a gennaio) va sempre monitorata. Fatto sta che Vlahovic capocannoniere juventino resta l'opzione più accreditata dai bookie: a 2.25, con Jonathan David subito dietro, a 2.50.

Il fattore turco può sparigliare le carte? Kenan Yildiz figura a 5 sulle lavagne di Cplay, Begamestar e Sisal come capocannoniere della Juve in Serie A.