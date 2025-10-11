Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Danimarca-Grecia, Tsimikas e compagni rischiano a Copenaghen

Con un successo i danesi ipotecherebbero uno dei primi due posti in classifica nel gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali
Pronostico Danimarca-Grecia, Tsimikas e compagni rischiano a Copenaghen© EPA
2 min

Una viene da un comodo successo sulla Bielorussia (6-0), l'altra ha subito un ribaltone dalla Scozia (1-3) che rischia di compromettere il cammino nelle qualificazioni ai Mondiali. Si tratta di Danimarca e Grecia, di fronte domenica sera (ore 20.45) a Copenaghen: ecco quote e pronostico del match.

Vince la Danimarca? Le migliori quote per il segno 1

Dopo gli incontri giocati giovedì 9 ottobre, la classifica del girone C vede Danimarca e Scozia a 7 punti ma con i danesi che vantano un +9 di differenza reti contro il +4 degli scozzesi.

La Grecia dopo il ko a Glasgow resta a 3 punti, 6 gol fatti e 7 subiti. La Danimarca nelle prime tre partite del girone non ha ancora subìto gol e ha battuto a campi invertiti la Grecia con un netto 3-0.

Ci sono dunque i presupposti per dare fiducia al segno 1 di Hojlund (doppietta alla Bielorussia) e compagni.

Un'opzione offerta a 1.66 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da Eurobet e Snai, a 1.62 da Sisal.

