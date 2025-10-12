Pronostico Olanda-Finlandia, gli esiti (per le quote) più probabili

Olanda favorita

I Tulipani sono infatti primi nel gruppo G con 13 punti in 5 partite ma, soprattutto, con una differenza reti formidabile (un +15 che deriva dalle 18 reti realizzate e le sole 3 subìte) in grado di garantire il vantaggio anche in un (improbabile, per la verità) arrivo in parità.

Per confermare tutto agli “Orange” è richiesto però di non perdere colpi oggi pomeriggio nel terz’ultimo impegno di questa fase. Un impegno che vede arrivare alla Cruijff Arena la Finlandia (terza nonostante gli stessi 10 punti della Polonia proprio per il -1 all’attivo contro il +4 di Piatek e compagni) che finora ha fatto abbastanza bene ma, avendo anche disputato una gara in più, ha chances davvero limitate per puntare anche ai playoff.

Il confronto con l’Olanda, ovviamente a campi invertiti, c’è già stato e in quell’andata la nazionale scandinava è stata sconfitta per 2-0 (con le due reti arancioni realizzate nei primi 23 minuti di gioco). Anche i numeri del match, poi, hanno sancito la netta superiorità di Dumfries e compagni... 60% di possesso palla, 17 tiri totali contro i soli 5 della Finlandia (di cui 6 contro 2 nello specchio della porta) più 6 calci d’angolo a 1. Questo è accaduto a Helsinki, appare difficile che oggi ad Amsterdam, le cose possano andare diversamente.

Il segno 1 paga inevitabilmente pochissimo (circa 1.10), meglio allora provare a guardare in direzione di NoGoal e Over 2,5.

Il NoGoal si gioca a 1.55 su Cplay e Begamestar, a 1.52 su Sisal.

L'Over 2,5 è pagato 1.32 da Cplay, Begamestar ed Elabet, 1.33 da Sisal.