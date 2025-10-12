Il Belgio di Rudi Garcia cerca i tre punti in casa del Galles: il pronostico

Tre partite ancora da giocare e la situazione nel gruppo J è ancora incerta. In testa, ma con una partita in più e solo un punto in più (12), c’è la Macedonia del Nord seguita da Belgio (11) e Galles (10).

Segnano entrambe? Le quote previste per l'esito Goal

I posti a disposizione sono due (chi finisce primo vola direttamente al Mondiale, l’altro dovrà affrontare i playoff) e allora la sfida di stasera a Cardiff, proprio tra Galles e Belgio, diventa fondamentale non solo per le due nazionali che si affrontano ma anche per l’attuale capolista che spera in un risultato favorevole che possa permettergli di rimanere davanti ad almeno una delle due alla fine di queste qualificazioni (lunedì sera dovrebbe esserlo ancora visto che riceve il modesto Kazakistan e dovrebbe incamerare altri 3 punti).

Con una classifica del genere è evidente che, nella sfida tra l’undici di Bellamy e quello di Garcia, il pareggio risulta essere il peggior risultato possibile per entrambe (il migliore per la Macedonia del Nord) per cui il match si presenta decisivo con ottime prospettive per chi riuscirà ad aggiudicarselo e pessime per chi invece, dovesse finire ko.

Vale la pena ricordare alcune cose... il Galles viene da due sconfitte consecutive (entrambe in gare amichevoli) senza realizzare alcuna rete e all’andata, a Bruxelles, rimediò una sconfitta per 4-3.

Il Belgio ha pareggiato con la Macedonia del Nord sia all’andata (1-1) che, qualche giorno fa, al ritorno (0- 0) proprio come il Galles che ha fatto 1-1 a Skopje (realizzando la rete del pari al 96’). La gara di lunedì sera è una gara ad alta tensione ma, per vincerla, bisognerà provare ad andare in rete.

Obbligatorio il Goal, quotato a 1.74 da Cplay e Begamestar, a 1.75 da Elabet e Sisal. Quota 1.75 anche per il 2 del Belgio, che i bookie considerano dunque favorito in questo incontro.