Qualificazioni Mondiali, Svezia-Kosovo: migliori quote e pronostico

Nel gruppo B la situazione di classifica è identica a quella del gruppo D. Cambiano ovviamente le squadre con la Svizzera prima a punteggio pieno con 9 punti e il Kosovo che insegue a 4. Stasera la nazionale slava vola in Svezia contro una formazione che non ha ancora mai vinto e ha messo insieme soltanto un punto in 3 incontri.
Quanti gol a Goteborg? Ecco il consiglio
Qui si gioca ovviamente per il secondo posto, quello che porta ai playoff, e in quest'ottica sono in tre ancora in gioco.
L'8 settembre il Kosovo ha battuto la Svezia 2-0 e stasera gli scandinavi proveranno a prendersi la rivincita ma Under 2,5 all'andata e, probabilmente, Under 2,5 anche al ritorno.
Un match con massimo due reti, a Goteborg, vale 2.27 per Cplay e Begamestar, 2.25 per Bwin.