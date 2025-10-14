Pronostico Italia-Israele, occhi puntati sul "Multigol"

Esattamente come è avvenuto nelle ultime due edizioni dei Mondiali , anche stavolta l’ Italia dovrà provare a staccare il biglietto per la fase finale del prossimo anno attraverso i playoff , sperando che l’esito sia diverso dai due precedenti.

Minimo due, massimo 4 gol a Udine? Ecco le quote del Multigol 2-4

Il divario con la Norvegia capolista del girone (a punteggio pieno con 18 punti in 6 partite) sembra difficile da colmare, soprattutto in virtù di una differenza reti stratosferica (+26) fin qui raggiunta da Haaland e compagni.

Per blindare la piazza d’onore gli Azzurri devono passare attraverso la sfida di stasera contro Israele che al momento ha 3 punti in meno e una gara in più.

All’andata il match è stato rocambolesco e il 5-4 finale per l’undici di Gattuso ha dell’incredibile. Avanti 4-2 all’81 Donnarumma ha subìto 2 reti in 2 minuti tra l’87’ e l’89’ e quando il pareggio sembrava ormai scritto è arrivata la rete vittoria (al 91’) di Tonali. Nel turno successivo, qualche giorno fa, l’Italia ha concesso il bis superando l’Estonia 3-1 mentre Israele ha (quasi) definitivamente alzato bandiera bianca perdendo rovinosamente (0-5) contro la Norvegia.

Il segno 1 farebbe sì che il secondo posto sia matematicamente degli Azzurri. La vittoria dell'Italia è offerta a 1.19 da Cplay e Begamestar, a 1.18 da BetFlag, a 1.17 da Snai.

I favori del pronostico sono per l'Italia con il Multigol 2-4 in grado di regalare una quota più interessante: 1.60 per Cplay e Begamestar, 1.57 per Sisal.