Portogallo-Ungheria, sembra tutto facile per Ronaldo e compagni

Un successo certificherebbe il primato lusitano nel girone F con due gare di anticipo
Portogallo-Ungheria, sembra tutto facile per Ronaldo e compagni© Getty Images
2 min

Gioco, partita, incontro! Non è un modo di dire tipico del calcio ma ben si presta a sintetizzare la sfida di stasera tra Portogallo e Ungheria.

Portogallo favorito

I lusitani sono primi nel gruppo F con 9 punti e affrontano l’Ungheria, seconda con 4. Non serve la calcolatrice per verificare che, in caso di successo dei lusitani, il margine tra le due nazionali salirebbe a 8 lunghezze e con due sole partite rimanenti sarebbe impossibile per i magiari recuperare.

L’occasione è troppo ghiotta per farsela sfuggire. Segno 1 obbligatorio: quota 1.21 su Cplay e Begamestar, 1.20 su Planetwin, 1.17 su LeoVegas.

In caso di successo da parte di Ronaldo e compagni con almeno due gol di scarto ("1X2 handicap da 0-1: segno 1"), l'offerta sale a 1.60

