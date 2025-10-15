Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Brasileirao, il pronostico di Palmeiras-Bragantino

Le quote sorridono al Verdao, che in casa ha il miglior rendimento del torneo
Brasileirao, il pronostico di Palmeiras-Bragantino
Una partita da recuperare ma, anche così, il Palmeiras guida la classifica del campionato brasiliano. Lo fa con un vantaggio di 3 lunghezze sul Flamengo (che pure deve recuperare un match), un vantaggio che spera di conservare anche dopo la sfida di stasera (a mezzanotte, per essere precisi) contro un Bragantino che è nono ma con distacco abissale dalla vetta di 22 punti.

Vince il Palmeiras? Cosa dicono le quote

Il Palmeiras in casa ha il rendimento migliore del torneo insieme a Cruzeiro e Flamengo (tutti hanno messo insieme 32 punti) e davanti ai suoi tifosi ha realizzato 28 reti incassandone 10.

Il Bragantino in trasferta ha invece racimolato soltanto 14 punti e nell’ultima esibizione esterna ha finalmente pareggiato dopo essere andato ko nelle 7 precedenti.

Anche il risultato dell’andata è a favore del Palmeiras (il 18 maggio si è imposto per 2-1) e, senza voler spendere troppe altre parole, risulta facile essere allineati con le quote che affidano al segno 1 tutti (o quasi) i favori del pronostico.

La vittoria del Palmeiras è offerta a 1.36 da Cplay e Begamestar, a 1.35 da Snai, a 1.33 da Sisal. Il pareggio vale circa 5 volte la posta, il 2 del Bragantino invece è in lavagna a 8.

Tutte le news di Scommesse