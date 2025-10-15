Gremio-Sao Paulo, aria di Under ma la vera tentazione è...

La sfida finisce in parità? Ecco quanto paga il segno X

Tra infortunati e squalificati la lista degli indisponibili del Gremio è davvero lunga, il Sao Paulo non è messo molto meglio da questo punto di vista.

Il dato che salta all’occhio, risultati dei precedenti alla mano, è l’importanza del fattore campo. In otto degli ultimi dieci scontri diretti tra le due squadre, infatti, ha trionfato la squadra che giocava in casa.

Il Sao Paulo ha vinto l’ultima trasferta disputata, sul campo del non irresistibile Fortaleza, in precedenza aveva messo insieme due pareggi e quattro sconfitte tra campionato e Copa Libertadores.

Il Gremio in casa ha un discreto ruolino di marcia, in cui il vero numero che spicca è relativo alle uscite dell’Under 2,5: si è visto ben 10 volte in 13 incontri.

Massimo due reti a Porto Alegre? Probabile, sulla carta e anche per i bookie: l'Under 2,5 è quotato a 1.47 da Cplay, Begamestar, Bwin e NetBet.

Da tener poi presente che il Sao Paulo non pareggia in campionato da metà agosto. Chissà che non possa essere questa l’occasione per tornare a farlo.

Il segno X si può giocare a 3.05 su Cplay e Begamestar, a 2.90 su Sisal.