Brasileirao, in Fluminense-Juventude il pronostico sorride a...

Se a Porto Alegre si respira aria di equilibrio, in Fluminense-Juventude il pronostico è tutto per i padroni di casa. Al Maracanã arriva infatti la penultima della classe, con soli 23 punti messi in cascina in 27 partite, 22 gol fatti e 52 subìti (peggior difesa del campionato).
Fluminense, quote ok. Gli ospiti si aggrappano ai precedenti
Musica per le orecchie dei giocatori del “Flu”, che nelle ultime due esibizioni casalinghe hanno battuto prima il Botafogo per 2-0 e poi l’Atletico Mineiro per 3-0.
Gli ospiti si aggrappano ai precedenti: hanno sempre segnato almeno un gol al Fluminense in ben nove degli ultimi dieci scontri diretti.
Il segno 1 secondo i bookmaker è assai probabile: vale 1.35 per Cplay e Begamestar, 1.33 per Bet365, 1.30 per Sisal.
Potrebbe valere la pena provare il Goal oppure l’Over 2,5. Due esiti con cui, soprattutto nelle ultime settimane, le due formazioni vanno decisamente d’accordo.
L'Over 2,5 si gioca a 1.97 su Cplay e Begamestar, a 1.96 su LeoVegas, a 1.95 su AdmiralBet. L'offerta per il Goal si spinge a oltre 2.40 volte la posta.