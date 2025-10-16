Campionato brasiliano, cosa giocare in Vitoria-Bahia

Una sta lottando per salvarsi, l’altra per guadagnarsi un posto nella prossima edizione di Copa Libertadores . Obiettivi diversi per Vitoria e Bahia , di fronte nella notte italiana tra oggi e domani (02.30) per contendersi tre punti davvero importanti.

Due esiti da tenere d'occhio: ecco quali sono

Dopo il fanalino di coda Sport Recife, il Vitoria è la squadra che ha vinto meno partite (5 su 27) in campionato. Un record di cui andare decisamente poco fieri. Vittorie che tra l’altro sono arrivate tutte nello stadio di casa, dove quindi il Vitoria spingerà al massimo per cercare i punti salvezza.

Di contro, il Bahia fin qui ha fatto benissimo in casa mentre in trasferta (solo tre colpi esterni in tredici partite con media di un solo gol segnato a incontro) ha lasciato decisamente a desiderare.

Ecco spiegato il motivo di un prospetto-quote decisamente equilibrato. All’andata vinse il Bahia per 2-1 e anche nei due precedenti testa a testa si erano viste due o tre reti totali.

Altro “Multigol 2-3” in vista? Tale opzione vale 2.02 per Cplay e Begamestar, 1.90 invece per Sisal.

Anche il Goal si può considerare, con quota che si aggira sempre intorno a 2.