giovedì 16 ottobre 2025
X Factor, stasera le Last Call: intanto, i bookie hanno eletto il loro favorito

X Factor, stasera le Last Call: intanto, i bookie hanno eletto il loro favorito

Ecco il talento che, secondo gli operatori, ha le maggiori chances di successo
TagsX FactorLast Callfavorito

Audition e Bootcamp in archivio: il presente di X Factor 2025 si chiama Last Call. Stasera, i quattro giudici del popolare music show sceglieranno i tre giovani che faranno ufficialmente parte della loro squadra nei Live. Non prima di aver superato l'elettrizzante fase degli switch, con i cambi di sedia tanto temuti dagli artisti in gara. Scopriamo nel frattempo come cambiano le quote sul vincente X Factor sulle lavagne dei bookmaker.

"Pierci" vince X Factor? Le quote dei bookie

Francesco Gabbani è stato l'ultimo giudice, in ordine temporale, a giocarsi l'X Pass. Ma l'attesa è stata, a conti fatti, ponderata e anche opportuna. Il due volte vincitore di Sanremo (categoria nuove proposte e big) ha infatti scelto in squadra Piercesare Fagioli, uno dei talenti più cristallini ammirati finora. Il 25enne milanese, neo laureato in finanza, ha convinto tutti (e fatto commuovere) con le sue performance: Chandelier di Sia e Die With a Smile di Bruno Mars e Lady Gaga. Secondo i bookmaker sarà lui, in arte "Pierci", a vincere X Factor 2025: un'ipotesi offerta a 2.50 da Cplay, Begamestar e Sisal.

Ad insidiarlo, quote alla mano, c'è una "creatura" di Paola Iezzi, che ha speso il suo X Pass per Mayu Lucisano. Mamma giapponese e padre napoletano ma con la musica parla una sola lingua: quella del talento, capace di raccogliere unanime consenso sia alle Audition che ai Bootcamp. I bookie bancano a 5 la sua vittoria finale.

Giudice vincente X Factor: le quote

Francesco Gabbani ha sorpassato Achille Lauro. La scelta di giocarsi l'X Pass per Piercesare Fagioli, indicato dai bookie come il favorito per la vittoria di X Factor 2025, ha di conseguenza rivoluzionato il mercato relativo al "Giudice del vincente". In precedenza era Lauro a godere dell'appoggio degli operatori che, adesso, puntano invece su Gabbani: è indicato a 2.50 da Cplay e Begamestar, a 2.25 da Sisal, a 2.30 da Elabet. Per Achille Lauro le quote oscillano tra 3.50 e 4, Paola Iezzi e Jake La Furia sono in lavagna a 4.50.

