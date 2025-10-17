Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
Pronostico Oviedo-Espanyol, occhio allo "zero" dei padroni di casa© EPA

Pronostico Oviedo-Espanyol, occhio allo "zero" dei padroni di casa

L'analisi dell'anticipo della 9ª giornata di Liga
3 min
Tagsreal oviedoEspanyolpronostico

Nell'anticipo della 9ª giornata di Liga la Real Oviedo ospita l'Espanyol. La neopromossa ha 6 punti in classifica contro i 12 degli ospiti, solo 2 di questi però i biancoblù li hanno conquistati in trasferta. Match dunque tutto da giocare e, per le quote, dall'esito abbastanza incerto.

Match equilibrato? Ecco il parere dei bookie

La Real Oviedo ha segnato solo quattro gol e proverà a sfruttare la chance casalinga di stasera per scrollarsi di dosso l'etichetta di squadra col peggior attacco del campionato.

Insieme al Real Madrid, la matricola resta l'unica squadra a non aver ancora pareggiato in questo primo scorcio di campionato. Non solo al 90' ma anche al 45': tradotto, niente X primo tempo (e di conseguenza parziale/finale X/X). L'Espanyol invece ha diviso la posta in tre occasioni: Real Sociedad, Valencia e Girona.

In un match che i bookmaker ipotizzano equilibrato, si può valutare l'esito Multi chance "X primo tempo o X finale": a 1.62 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.58 su Elabet.

Partita sulla carta equilibrata e anche combattuta, più che spettacolare. L'Under 2,5 è offerto a 1.58 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Sisal.

