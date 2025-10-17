Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Union Berlino-M'gladbach, ospiti a caccia della prima vittoria in campionato© Getty Images

Pronostico Union Berlino-M'gladbach, ospiti a caccia della prima vittoria in campionato

Tre pareggi e tre sconfitte per il Borussia in Bundesliga, l'Union è reduce dal ko a Leverkusen contro il Bayer
2 min
TagsUnion BerlinoM'Gladbachpronostico

La settima giornata di Bundesliga si apre con l'anticipo Union Berlino-Borussia M'gladbach. Sono sette i punti in classifica per l'Union, che prima della sosta ha perso 2-0 in casa del Bayer Leverkusen. M'gladbach fermo a quota 3, frutto di altrettanti pareggi, poi altrettante sconfitte. Il Borussia va dunque a caccia della prima vittoria in campionato: è rimasta l'unica a non aver ancora festeggiato un successo.

Segnano entrambe a Berlino? Ecco a quanto è quotato il Goal

Già un esonero all'attivo per il M'gladbach, che ha dato il benservito a Seoane dopo tre sole giornate. Non che le cose siano migliorate di molto con l'arrivo dell'allenatore ad interim Eugen Polanski, anche se il Gladbach è riuscito a pareggiare alla BayArena di Leverkusen (1-1), segnando 4 reti all'Eintracht (incassandone però 6 dall'undici di Francoforte).

Progressi dal punto di vista realizzativo che il Borussia proverà a confermare a Berlino, forte dei successi ottenuti a spese dell'Union negli ultimi due scontri diretti.

Ci sono dunque i presupposti per guardare in direzione dell'esito Goal: quota 1.62 su Cplay e Begamestar, 1.57 su BetFlag e Snai.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse