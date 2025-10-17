Pronostico Union Berlino-M'gladbach, ospiti a caccia della prima vittoria in campionato

La settima giornata di Bundesliga si apre con l'anticipo Union Berlino-Borussia M'gladbach . Sono sette i punti in classifica per l' Union , che prima della sosta ha perso 2-0 in casa del Bayer Leverkusen . M'gladbach fermo a quota 3, frutto di altrettanti pareggi, poi altrettante sconfitte. Il Borussia va dunque a caccia della prima vittoria in campionato: è rimasta l'unica a non aver ancora festeggiato un successo.

Segnano entrambe a Berlino? Ecco a quanto è quotato il Goal

Già un esonero all'attivo per il M'gladbach, che ha dato il benservito a Seoane dopo tre sole giornate. Non che le cose siano migliorate di molto con l'arrivo dell'allenatore ad interim Eugen Polanski, anche se il Gladbach è riuscito a pareggiare alla BayArena di Leverkusen (1-1), segnando 4 reti all'Eintracht (incassandone però 6 dall'undici di Francoforte).

Progressi dal punto di vista realizzativo che il Borussia proverà a confermare a Berlino, forte dei successi ottenuti a spese dell'Union negli ultimi due scontri diretti.

Ci sono dunque i presupposti per guardare in direzione dell'esito Goal: quota 1.62 su Cplay e Begamestar, 1.57 su BetFlag e Snai.