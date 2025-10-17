Pronostico Torres-Forlì, occhio al secondo tempo

Secondo tempo con più reti? Cosa dicono i numeri

I sardi cercano una vittoria che manca dal debutto in campionato (1-0 al Pontedera). Da lì in poi sono arrivati tre pareggi e cinque sconfitte, con un totale di cinque soli gol segnati e undici subìti. Situazione delicata dunque per la squadra allenata da Michele Pazienza, che nelle cinque partite giocate in casa ha sempre fatto registrare l’Under 2,5.

Il Forlì si trova al settimo posto con 13 punti, gli stessi di Gubbio e Guidonia, vincendo farebbe un balzo in avanti portandosi momentaneamente al quarto posto.

In trasferta il Forlì ha vinto contro la Sambenedettese ma poi ha perso contro Arezzo, Rimini e Pontedera. Ecco spiegato perchè, nonostante in classifica siano avanti gli ospiti di 7 punti, le quote sorridano alla squadra sarda. Il segno 1 si gioca a 2.18 su Cplay e Begamestar, a 2 su Sisal. Il colpo ospite invece vale 3.50 per Sisal, 3.30 per Cplay e Begamestar.

Forlì squadra da secondi tempi? Lo dicono i numeri. Farinelli e compagni hanno messo a segno 9 reti, tutte nella ripresa, mentre delle 8 al passivo ben 7 sono state incassate dopo l’intervallo.

Trend confermato? Allora occhio all’esito “Tempo con più gol: 2°”, ipotesi offerta al doppio della posta.