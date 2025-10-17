Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Pronostico Pisa-Verona, come loro solo... la Juventus: ecco di che si tratta© LAPRESSE

Pronostico Pisa-Verona, come loro solo... la Juventus: ecco di che si tratta

La settima giornata di Serie A si apre con una sfida di bassa classifica: vietati altri passi falsi
3 min
TagsPisaVeronapronostico

Pisa due punti, Verona tre. Con questo magro bottino le due squadre si presentano alla delicata sfida di sabato 18 ottobre (ore 15) con la consapevolezza di quanto siano importanti questi tre punti. Anche perchè Pisa e Verona sono ancora in cerca della prima vittoria in questo campionato.

Under 2,5 oppure Over? Cosa dicono le quote

Sommando i gol segnati da Pisa e Verona si tocca "quota 5", lo stesso quantitativo del Lecce (e anche del Torino). Gli scaligeri sono in pieno clima Under 2,5, esito centrato in cinque partite su sei, il Pisa conta invece quattro uscite di questo esito.

Ipotizzare un match con molte reti sembra dunque difficile. A tale proposito, va sottolineato un dato: insieme alla Juventus, Pisa e Verona sono rimaste le due sole squadre a non aver ancora collezionato la somma gol 3.

Secondo i bookmaker Pisa-Verona è partita da Under 2,5: quota 1.57 su Cplay e Begamestar, 1.55 su Snai e 1.54 su LeoVegas.

Una via di mezzo tra Under e Over 2,5 è il Multigol 2-3: a 2 su Cplay e Begamestar, a 1.97 su Elabet.

Tutte le news di Scommesse