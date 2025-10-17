Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Roma-Inter, il pronostico standard e le scommesse speciali: dal palo di Lautaro al... rosso per Gasp

Roma-Inter, il pronostico standard e le scommesse speciali: dal palo di Lautaro al... rosso per Gasp

Il big match dell'Olimpico scatena la fantasia dei bookmaker: tra le proposte "alternative" anche il gol di testa di Gianluca Mancini
5 min
TagsRomaInterpronostico

La Serie A torna con una 7ª giornata davvero imperdibile. Il match di cartello è in programma sabato 18 ottobre alle 20.45, con i giallorossi di Gasperini, primi insieme al Napoli, alle prese con l’Inter di Chivu. Ecco il pronostico di Roma-Inter.

Giocata "Multi chance" per Roma-Inter: ecco di che si tratta

Sfida speciale per entrambi gli allenatori, per Gasperini che cerca la rivincita contro i nerazzurri e per l'ex Chivu, giocatore della Roma dal 2003 al 2007. Il rumeno proverà a centrare la sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Di rivincita si può parlare anche per la Roma, che all'Olimpico non batte l'Inter addirittura dal 2 ottobre 2016.

Curioso come nelle ultime dieci partite giocate tra Roma e Inter non sia mai uscito il pareggio, che le due squadre non hanno ancora fatto registrare in questo campionato: cinque vittorie e un ko la Roma, 4 successi e 2 sconfitte l'Inter. Un elemento statistico in comune, quindi, tra due compagini trainate da forze opposte: dalla difesa la Roma (2 gol subìti), dall'attacco l'Inter (17 gol all'attivo).

Sfida attesissima con quote nel complesso favorevoli all'Inter, nonostante il divario non sia così netto: il 2 è pagato 2.28 da Cplay e Begamestar, 2.25 da AdmiralBet e 2.20 da Snai.

L'affermazione giallorossa vale 3.40 per Netwin e William Hill, 3.35 per Betsson. Il pareggio, che come detto sarebbe il primo in questo campionato per Roma e Inter, è offerto a 3.20 da Cplay e Begamestar, a 3.15 da BetFlag e a 3.10 da NetBet. Disponibili anche le scommesse "Multi chance" o "doppia possibilità", utili in partite come questa. L'esito "X primo tempo o X finale" si può giocare a 1.66 su Cplay e Begamestar, a 1.63 su Elabet.

Gol da fuori area, legni colpiti ed espulsioni: le scommesse speciali dei bookie

Roma-Inter è sfida speciale, che scatena la fantasia dei bookmaker. Ecco allora qualche proposta "alternativa", in grado di regalare una quota interessante.

Da segnalare "Mancini segna di testa", in lavagna a 17, con un eventuale gol su punizione del romanista Soulé quotato a 25 (non male).

In casa Inter occhio alle soluzioni da fuori area di Calhanoglu (chiedere alla Juventus), un gol del turco con un tiro da lontano è proposto a 15. I bookie pensano anche ad un palo colpito da Lautaro Martinez, eventualità indicata a 6.

Infine, le scommesse sugli allenatori. Se è vero che per Gasperini e Chivu è una partita speciale, la tensione potrebbe giocare brutti scherzi. Quota 15 per l'espulsione del tecnico giallorosso come pure per l'allontanamento dal campo del mister nerazzurro.

 

 

