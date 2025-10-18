Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Palermo-Modena, ecco chi è favorito nella sfida del Barbera© LAPRESSE

Pronostico Palermo-Modena, ecco chi è favorito nella sfida del Barbera

Come finirà il match tra Inzaghi e Sottil? Ecco cosa ne pensano i bookmaker
4 min
TagsPalermoModenapronostico

Il big match del weekend cadetto vede di fronte Palermo e Modena, che hanno iniziato questo turno di campionato rispettivamente da seconda e prima in classifica con 15 e 17 punti. La super sfida del Barbera è in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.

Sfida tra top difese: le quote dell'Under 2,5

I siciliani puntano al sorpasso in vetta ai danni degli uomini di Sottil, che fin qui hanno incassato soltanto 3 reti: miglior difesa, al pari del Palermo.

Sarà una sfida all’insegna del reciproco “rispetto”? Al Barbera il Palermo ha pareggiato 0-0 contro Venezia e Frosinone, due delle dirette inseguitrici dei rosanero (alla vigilia di questa 8ª giornata).

Per il Modena, che come il Palermo è ancora imbattuto, si tratta del primo impegno in casa di una squadra che frequenta le zone nobili della classifica.

Chi vincerà il match secondo i bookmaker? Il Palermo di Inzaghi parte favorito, con l'1 proposto a 2.13 da Cplay e Begamestar, il 2 invece vale 3.60. Il successo dei rosanero si trova a 2.10 sulla lavagna di Sisal, che banca il segno 2 a 3.75. Il pareggio vale mediamente 3.20 volte la posta.

Dato conto del parere dei bookie, ecco il pronostico di Palermo-Modena. Due gli esiti da tenere in considerazione. In prima battuta l'Under 2,5: a 1.68 su Cplay e Begamestar, a 1.67 su 888Sport.

Occhio poi al Multigol Casa 1-2 (Palermo che segna uno o due gol), quotato a 1.60 da Cplay e Begamestar, a 1.58 da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse