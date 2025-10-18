Como-Juventus sarà una sfida con tanti gol? I numeri "suggeriscono" il pronostico

Il pranzo domenicale si consuma in riva al lago, con vista su Como-Juventus . Al Sinigaglia la squadra di Tudor vuole difendere l'imbattibilità stagionale mentre quella di Fabregas vincendo farebbe un passo in avanti deciso verso la parte alta della classifica. Como-Juve è un match davvero interessante: ecco quote e pronostico .

Tre o quattro gol totali? Le migliori quote per il Multigol 3-4

Tre vittorie e tre pareggi per la Juve, che si trova quindi con 12 punti contro i 9 del Como, frenato un po' dai pareggi casalinghi ottenuti contro Genoa e Cremonese.

La squadra di Fabregas al pari della Juventus ha fatto registrare l'Under 2,5 in cinque delle sei partite fin qui giocate in Serie A, subendo un gol esatto a partita sempre cinque volte su sei (con la Lazio l'unico clean sheet). Sponda Juventus va segnalato un "ritardo": i bianconeri sono rimasti gli unici in campionato a non aver ancora fatto registrare il Multigol 3-4.

Il numero di gol segnati in Como-Juve resta quindi uno dei temi aperti della sfida e, di conseguenza, oggetto di scommesse.

L'ipotesi che il lunch match domenicale finisca con tre o quattro reti totali vale quota 2.70 per Cplay e Begamestar, 2.65 per Elabet. Curiosità: lo scorso anno la Juve vinse contro il Como sia all'andata che al ritorno ed entrambe le partite si chiusero con tre reti esatte...

Più che una goleada in favore dell'una o dell'altra squadra però convince lo scenario di una sfida con almeno una rete per parte. Il Goal è pagato 1.81 da Cplay e Begamestar, 1.80 da Sisal.