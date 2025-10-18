Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Bundesliga, il pronostico di Bayern Monaco-Borussia Dortmund© Getty Images

Bundesliga, il pronostico di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Nella sfida prima contro seconda c'è una super quota: ecco di che si tratta
2 min
TagsBayernDortmundpronostico

In questo fine settimana la Bundesliga si rimette in moto e non poteva farlo in maniera migliore con la sfida Bayern-Dortmund (prima contro seconda) che darà una indicazione significativa su quello che potrà essere il prosieguo del campionato.

Quanti gol? Esito rischioso ma ben pagato

I bavaresi sono imbattuti e, anzi, hanno fin qui vinto tutte le 6 partite giocate con 25 reti fatte e solo 3 subìte. Anche i gialloneri non hanno ancora mai perso un incontro (ma ne hanno pareggiati 2) con 12 reti all’attivo e 4 al passivo.

Vale la pena ricordare che dopo l'eliminazione al Mondiale per club il Bayern ha disputato 13 gare (amichevoli precampionato comprese) collezionando 13 Over 2,5 e 9 Over 3,5.

Dovrebbe essere Over anche stavolta ma l’Under 2,5 in grado di regalare un premio pari a ben oltre il triplo della posta intriga davvero moltissimo.

Per la precisione, l'Under 2,5 è pagato 3.15 da Cplay e Begamestar, a 3.10 da Bwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse