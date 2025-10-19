Una sfida "rosso fuoco": il pronostico di Liverpool-Manchester United

Per anni è stato uno dei big match che caratterizzava la Premier League ma il rendimento poco brillante del Manchester Utd (iniziato già la scorsa stagione) ha reso la sfida con il Liverpool meno avvincente, almeno sotto il profilo dell’esito finale.

Vince il Liverpool? Ecco a quanto è quotato il segno 1

I “Reds”, a dire il vero, sono anche loro reduci da un tris di ko (tra campionato e Champions League) che hanno fatto perdere loro la testa della classifica ma adesso, probabilmente, il black out dovrebbe essere finito e potrebbero essere proprio i “Red Devils” a farne le spese.

Ok l’1, offerto a 1.58 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Bet365 e a 1.54 da LeoVegas. Il 2 del Man United vale ben 5 volte la posta.