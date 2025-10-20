Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Pronostico West Ham-Brentford, cosa giocare nel posticipo di Premier League© Getty Images

Pronostico West Ham-Brentford, cosa giocare nel posticipo di Premier League

Analisi e consigli per le scommesse per la sfida del London Stadium
2 min
TagsWest Hambrentfordpronostico

In casa ha sempre perso e in trasferta ha... sempre perso. Niente male la premessa di West Ham-Brentford, posticipo di Premier League in programma stasera al London Stadium dove i punti in palio sono preziosissimi.

Segno X all'intervallo: quanto vale per i bookie

Gli “Hammers”, infatti, sono penultimi con soli 4 punti all’attivo in 7 partite mentre le “Bees” si trovano soltanto 3 punti più su ma ancora vicinissimi alla zona retrocessione.

Il West Ham, con 16 reti al passivo, è una delle due peggiori difese del campionato e le 6 sole reti messe a segno ne fanno anche il terzo peggior attacco del torneo.

E’ un match dove può accadere di tutto ma l’X primo tempo potrebbe anche rappresentare la soluzione del rebus.

Un'opzione offerta a 2.16 da Cplay e Begamestar, a 2.10 da Elabet.

