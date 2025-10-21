Pronostico Union Saint Gilloise-Inter, nerazzurri favoriti in Belgio ma...

Centottanta minuti giocati in questo avvio di Champions League con la Royale Union che dopo aver esordito benissimo a Eindhoven (3-1 al Psv) è poi crollata in casa nel turno successivo contro il Newcastle (0-4). Stasera l’undici belga affronterà un’ Inter che va a gonfie vele visto che in questa competizione al momento è a punteggio pieno avendo sistemato per le feste l’ Ajax a Amsterdam per 2-0 nel match inaugurale e avendo concesso poi il bis in casa rifilando un perentorio 3-0 allo Slavia Praga .

Partita da Goal? Cosa dicono le quote

Non solo due vittorie ma anche 5 reti realizzate e nessuna subìta, un chiaro messaggio al Saint Gilloise che di reti ne ha messe complessivamente a segno 3 incassandone 5.

Questo è il discorso in Europa ma, per completezza di informazione, è necessario anche uno sguardo al campionato. In Belgio la Royale Union guida la classifica, dopo 11 giornate, con 26 punti (una sola sconfitta, un paio di turni fa, 0-1 in casa del Bruges) facendo registrare, in più, il miglior attacco (22 reti) e la miglior difesa (6 reti) del torneo.

L’Inter è reduce dalla vittoria dell’Olimpico contro la Roma (1-0) che gli aveva permesso di agganciare in testa alla classifica proprio Roma e Napoli scivolando poi al secondo posto (a -1 dal Milan) dopo il successo dei rossoneri contro la Fiorentina.

Tornando alla sfida di stasera risulta inevitabile assegnare al 2 le maggiori chances di uscita (in perfetta sintonia con le quote, con il blitz nerazzurro pagato circa 1.70) ma potrebbe tornare utile considerare anche il Goal che pure sembra avere le carte in regola per farsi vedere.

Almeno una rete per parte si gioca a 1.74 su Cplay e Begamestar, a 1.72 su Elabet.