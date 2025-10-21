Juve imbattuta contro il Real Madrid? I precedenti al Bernabeu...

Real Madrid prima, Lazio poi. Tudor si gioca la permanenza sulla panchina della Juventus in 180, delicatissimi, minuti. Quello contro i Blancos sarà il confronto numero 22 in Champions League (23° in assoluto con il Mondiale per club) tra le due formazioni, sfida dunque iconica che ha visto i Blancos trionfare sui bianconeri nelle finali del 1998 e 2017 .

My Combo: la sintesi su Real Madrid-Juventus

Nel più recente incrocio (quarti di finale, aprile 2018) un doppio confronto che meriterebbe un film: il Real vince 3-0 a Torino, con tanto di rovesciata-cartolina di Ronaldo, la Juve pareggia i conti al Bernabeu ma subisce il (contestato) rigore di Ronaldo nei minuti di recupero. Lasciando la Juve in preda a isteria e rimpianti. Gli ultimi cinque viaggi dei bianconeri al Bernabeu parlano di un bilancio in totale parità: due vittorie a testa e un pareggio. In più, la Juve conosce bene la doppia natura del Real: devastante davanti, vulnerabile dietro. Nella visione My Combo di SisalTipster, dunque, la Juventus non perderà nel fortino dei Blancos. Che, però, dovrebbero prevalere nel particolare duello a “chi tira più in porta”: fin qui i bianconeri ne hanno effettuati 11 contro i 27 degli uomini di Xabi Alonso.

Per Dusan Vlahovic due tiri e due gol contro il Borussia Dortmund: il serbo può esaltarsi in un contesto del genere, con chance di vederlo esultare e “zittire” così il pubblico del Bernabeu.

Per Vinicius 97 minuti giocati finora, zero gol e zero assist. Numeri non da Vinicius, destinato a cancellare, magari, il secondo zero: in fondo, l’assist è una delle specialità della casa.

In sintesi, ecco la My Combo SisalTipster su Real Madrid-Juventus: 1) Juventus non perde 2) Real Madrid calcia più in porta 3) Vlahovic marcatore 4) Vinicius assist

My Combo: la sintesi su Atalanta-Slavia Praga

Imbattuta in campionato, dove è reduce dal pareggio con la Lazio, l’Atalanta vuole sfruttare la chance casalinga per toccare quota 6 punti nella classifica del maxi-girone di Champions League. La squadra di Juric stasera ospita a Bergamo lo Slavia Praga. Si tratta di un inedito in Champions League ma i cechi hanno incontrato l’Inter a fine settembre e il match si è tinto di nerazzurro: vittoria milanese per 3-0 a San Siro. Una conferma della tradizione a dir poco negativa dello Slavia contro formazioni italiane, visto che i cechi hanno giocato 18 volte in Italia e il bilancio è decisamente negativo: 1 vittoria, nel 1970 contro il Verona in Mitropa Cup, 2 pareggi e 15 sconfitte.

In più, la squadra di Praga non vince una partita di Champions League dal 2007. Con questi dati a disposizione, la My Combo di SisalTipster non può che fare perno sulla vittoria dell’Atalanta. Il match contro i cechi può servire alla Dea per spezzare un mini-tabù: nelle prime due euro-sfide, Pasalic e compagni hanno sempre visto gli avversari festeggiare il gol d’apertura. Stavolta il primo gol del match può essere di marca bergamasca. Rodaggio completato per Ademola Lookman, tornato al centro del progetto atalantino. Il nigeriano prenota “gol o assist” contro lo Slavia mentre i muscoli e l’agonismo necessario li metterà in campo capitan De Roon, pronto per la sua Dea a sdoppiarsi in più ruoli. E anche a usare le maniere forti, all’occorrenza. La My Combo si chiude col cartellino (giallo o rosso) per il tuttofare dell’Atalanta.

In sintesi, ecco la My Combo SisalTipster su Atalanta-Slavia Praga: 1) Vittoria Atalanta 2) Atalanta segna per prima 3) Lookman gol o assist 4) De Roon cartellino