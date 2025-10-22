Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Champions League, il Marsiglia di De Zerbi gioca a Marsiglia: quote e pronostico© Getty Images

Champions League, il Marsiglia di De Zerbi gioca a Marsiglia: quote e pronostico

La sfida tra portoghesi e francesi si preannuncia incerta e spettacolare
2 min
TagsSportingMarsigliapronostico

Molto avvincente si presenta il match tra Sporting e Marsiglia, due squadre che, al momento, in questa competizione hanno gli stessi punti in classifica.

Match con tanti gol? Occhio alla combo

I portoghesi hanno battuto 4-1 il Kairat Almaty all’esordio ma hanno poi perso 1-2 a Napoli mentre l’OM è andato prima ko 1-2 a Madrid contro il Real (non senza polemiche visto che gli spagnoli hanno vinto grazie a due rigori) e poi ha surclassato l’Ajax con un pesante 4-0.

A mettere ancora più pepe sull’incontro ci pensano i risultati recenti. Lo Sporting sembra in regressione (due pareggi, il secondo in Coppa di Portogallo contro il Pacos Ferreira superato poi nei supplementari grazie a un autogol) mentre la formazione allenata da De Zerbi, in testa alla Ligue 1, viene da 5 successi consecutivi (il primo dei quali addirittura contro il Psg e l’ultimo per 6-2 contro il Le Havre).

Come si può vedere le premesse per assistere ad una sfida incerta e spettacolare ci sono tutte (da non trascurare l’importanza che hanno i 3 punti in questa fase della Champions) per cui il pensiero va subito sia al Goal che all’Over 2,5. Anche tutti e due insieme.

La combo che lega i due esiti è offerta a 1.73 da Cplay e Begamestar, a 1.85 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse