Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 22 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Atalanta-Slavia Praga, ecco come finirà secondo i bookmaker© LAPRESSE

Pronostico Atalanta-Slavia Praga, ecco come finirà secondo i bookmaker

Le quote del match in programma alla New Balance Arena
2 min
Tagsatalantaslavia pragapronostico

Non è ancora una partita da dentro o fuori ma poco ci manca. Soprattutto per lo Slavia Praga che, dopo due partite in questa prima fase di Champions League, ha messo insieme soltanto un punto riuscendo a dividere la posta, all’esordio, contro il Bodo/ Glimt (1-1).

Vince l'Atalanta? Le quote dei bookie per il segno 1

L’Atalanta, che ospita stasera proprio la formazione della Repubblica Ceca, ha invece rimediato allo 0-4 del Parco dei Principi contro i campioni in carica del Psg superando, nella esibizione successiva, il Bruges per 2-1.

Come si accennava all’inizio la situazione di classifica non è quindi delle più brillanti ma ci sono ancora sei partite da giocare e le possibilità di andare avanti in teoria ci sarebbero. A patto di non lasciare ancora punti per strada.

Con questa premessa, e con un rendimento recente decisamente peggiorato (dopo il ko con l’Inter lo Slavia in campionato ha collezionato due miseri pareggi), la formazione di Praga rischia davvero tanto anche se, è doveroso sottolinearlo, anche i bergamaschi dopo aver conquistato i 3 punti con il Bruges, hanno giocato 2 volte in serie A (in casa contro Como e Lazio) mettendo insieme soltanto 2 punti.

Le quote però non sembrano avere troppi dubbi concedendo al segno 1 tutti (o quasi) i favori del pronostico. Una indicazione che si può anche condividere.

La vittoria bergamasca si gioca a 1.42 su Cplay e Begamestar, a 1.40 su BetFlag, Snai e Planetwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse