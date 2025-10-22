Pronostico Atalanta-Slavia Praga, ecco come finirà secondo i bookmaker

Non è ancora una partita da dentro o fuori ma poco ci manca. Soprattutto per lo Slavia Praga che, dopo due partite in questa prima fase di Champions League, ha messo insieme soltanto un punto riuscendo a dividere la posta, all’esordio, contro il Bodo/ Glimt (1-1).

Vince l'Atalanta? Le quote dei bookie per il segno 1

L’Atalanta, che ospita stasera proprio la formazione della Repubblica Ceca, ha invece rimediato allo 0-4 del Parco dei Principi contro i campioni in carica del Psg superando, nella esibizione successiva, il Bruges per 2-1.

Come si accennava all’inizio la situazione di classifica non è quindi delle più brillanti ma ci sono ancora sei partite da giocare e le possibilità di andare avanti in teoria ci sarebbero. A patto di non lasciare ancora punti per strada.

Con questa premessa, e con un rendimento recente decisamente peggiorato (dopo il ko con l’Inter lo Slavia in campionato ha collezionato due miseri pareggi), la formazione di Praga rischia davvero tanto anche se, è doveroso sottolinearlo, anche i bergamaschi dopo aver conquistato i 3 punti con il Bruges, hanno giocato 2 volte in serie A (in casa contro Como e Lazio) mettendo insieme soltanto 2 punti.

Le quote però non sembrano avere troppi dubbi concedendo al segno 1 tutti (o quasi) i favori del pronostico. Una indicazione che si può anche condividere.

La vittoria bergamasca si gioca a 1.42 su Cplay e Begamestar, a 1.40 su BetFlag, Snai e Planetwin.