Real Madrid-Juventus, un pronostico... a metà (tempo)

Tanti pareggi di fila (ben 5) avevano cominciato a far storcere il naso ai tifosi juventini che intravedevano il bis della scorsa stagione quando i bianconeri hanno chiuso il campionato con 16 segni X. Tutti erano in attesa del cambiamento e domenica scorsa, a ora di pranzo, il cambiamento c’è stato... ma non è arrivato quello voluto. La Juventus ha infatti perso 2-0 a Como facendo scattare commenti e critiche ancora peggiori.