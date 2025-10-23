Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
Europa League, il pronostico di Nottingham Forest-Porto© Getty Images

Europa League, il pronostico di Nottingham Forest-Porto

Esordio complicato per Sean Dyche sulla panchina degli inglesi: le quote del match
2 min
TagsNottinghamPortoquote

Al Nottingham quest’anno non sono bastati due allenatori. I pessimi risultati hanno portato a un nuovo tecnico sulla panchina del Forest che farà il suo esordio stasera in Europa contro il Porto.

Quanti gol in partita? Ecco il consiglio

Un terzo allenatore, Sean Dyche, che però trova come primo avversario un Porto che in Europa League ha vinto le sue prime due partite (contro Salisburgo e Stella Rossa) e che nel suo campionato è primo con 3 lunghezze di vantaggio sulla seconda.

Il Nottingham ha vinto all’esordio in Premier League e poi... mai più. Difficile riesca stasera anche se le quote concedono un pizzico di fiducia in più al segno 1.

La vittoria degli inglesi è offerta a 2.52 da Cplay e Begamestar, a 2.50 da Bwin e a 2.40 da LeoVegas. Il 2 del Porto vale circa 2.90 mentre la X si attesta sul 3.20.

Si può provare il Multigol 2-4, a 1.55 sulle lavagne di Cplay e Begamestar ed Elabet.

