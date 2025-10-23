Corriere dello Sport.it
Pronostico Roma-Plzen, Goal o No Goal? Cosa dicono le quote© LAPRESSE

Pronostico Roma-Plzen, Goal o No Goal? Cosa dicono le quote

Terzo impegno in Europa League per i giallorossi, che hanno prima battuto il Nizza e poi perso con il Lille
3 min
Roma, Plzen, pronostico

Stavolta si cambia. La Roma in Europa League archivia le avversarie francesi, contro cui ha vinto la prima (2-1 in trasferta al Nizza) e perso la seconda (0-1 in casa contro il Lille), trovando adesso sulla sua strada il Viktoria Plzen.

Roma favorita, segnano entrambe? Le quote

Una formazione, questa della Repubblica Ceca che in Europa League è un gradino più su rispetto ai giallorossi avendo pareggiato all’esordio in Ungheria contro il Ferencvaros (1-1) battendo poi, con un sonoro 3-0, il Malmo nella esibizione successiva.

Nel suo campionato il Plzen procede a corrente molto alternata (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 6 giornate) occupando al momento il quarto posto in classifica mentre la Roma, reduce dal ko contro l’Inter (0- 1) ha appena perso il comando della serie A scivolando al secondo posto proprio insieme all’Inter e al Napoli.

Nelle ultime 11 partite disputate, considerando tutte le competizioni, il Plzen non è andato a segno soltanto in una occasione mentre la squadra guidata da Gasperini ha disputato fin qui 9 gare ufficiali e 3 volte è rimasta a secco, tutte e 3 all’Olimpico (triplo 0-1 contro Torino, Lille e Inter).

Facendo sempre riferimento alle ultime 11 esibizioni la formazione ceca solo 3 volte non ha subìto reti e mai per due volte di fila. Viene da un 1-0 ai Bohemians per cui, se la regola dovesse essere rispettata, come pronostico di Roma-Plzen il Goal stasera ci dovrebbe stare.

Almeno una rete per parte vale 1.81 per Cplay e Begamestar, 1.78 per Elabet, 1.75 per Sisal. Il No Goal ha quote leggermente più alte, con offerte che oscillano tra 1.90 e 2.

Per la vittoria finale i bookie vedono favorita la Roma, con l'1 proposto a 1.36 da Cplay e Begamestar, a 1.35 da BetFlag e a 1.33 da Bet365. Il 2 dei cechi può toccare quota 9, la X vale mediamente 5.50 volte la posta.

