FCSB-Bologna, le quote: emiliani a caccia del primo successo in Europa League
Il terzo impegno di Europa League per il Bologna comincia ad essere decisivo. Gli emiliani, dopo due turni disputati, hanno un solo punto in classifica conquistato, in casa, contro il Friburgo.
A quanto è quotata la vittoria del Bologna
All’esordio nella competizione, infatti, i rossoblù erano tornati sconfitti dall’Inghilterra, anche se di misura (0-1), sul campo dell’Aston Villa e con le altre squadre che macinano punti il rischio di restare esclusi comincia a farsi sentire.
Per risalire la china e cominciare a trovare una posizione meno traballante il Bologna deve iniziare a trovare la prima vittoria e la trasferta di oggi in Romania, contro il FCSB, rappresenta un validissimo banco di prova. L’undici di Bucarest una vittoria all’attivo ce l’ha (1-0 in Olanda contro i G.A.Eagles) mentre nel turno successivo, in casa, ha ceduto per 2-0 agli svizzeri dello Young Boys. Il Bologna in campionato ha ritrovato una discreta continuità vincendo le ultime due partite senza incassare reti (4-0 al Pisa e 2-0 al Cagliari) mentre i rumeni, nel loro torneo, sono reduci da un ko (1-2) contro l’ultima in classifica che alla tredicesima giornata ha trovato, proprio contro il Fcsb, la prima vittoria.
Ogni gara nasconde delle insidie ma Orsolini e compagni stavolta sembrano avere le carte in regola per festeggiare i primi 3 punti conquistati in Europa.
Il segno 2, in sintonia con le quote, sembra poterci davvero stare: blitz Bologna a 1.63 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Sisal e a 1.61 su Bet365. Il pareggio è quotato mediamente a 3.90, l'1 dei rumeni vale circa 5.50 volte la posta.