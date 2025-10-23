FCSB-Bologna, le quote: emiliani a caccia del primo successo in Europa League

A quanto è quotata la vittoria del Bologna

All’esordio nella competizione, infatti, i rossoblù erano tornati sconfitti dall’Inghilterra, anche se di misura (0-1), sul campo dell’Aston Villa e con le altre squadre che macinano punti il rischio di restare esclusi comincia a farsi sentire.

Per risalire la china e cominciare a trovare una posizione meno traballante il Bologna deve iniziare a trovare la prima vittoria e la trasferta di oggi in Romania, contro il FCSB, rappresenta un validissimo banco di prova. L’undici di Bucarest una vittoria all’attivo ce l’ha (1-0 in Olanda contro i G.A.Eagles) mentre nel turno successivo, in casa, ha ceduto per 2-0 agli svizzeri dello Young Boys. Il Bologna in campionato ha ritrovato una discreta continuità vincendo le ultime due partite senza incassare reti (4-0 al Pisa e 2-0 al Cagliari) mentre i rumeni, nel loro torneo, sono reduci da un ko (1-2) contro l’ultima in classifica che alla tredicesima giornata ha trovato, proprio contro il Fcsb, la prima vittoria.

Ogni gara nasconde delle insidie ma Orsolini e compagni stavolta sembrano avere le carte in regola per festeggiare i primi 3 punti conquistati in Europa.

Il segno 2, in sintonia con le quote, sembra poterci davvero stare: blitz Bologna a 1.63 su Cplay e Begamestar, a 1.62 su Sisal e a 1.61 su Bet365. Il pareggio è quotato mediamente a 3.90, l'1 dei rumeni vale circa 5.50 volte la posta.