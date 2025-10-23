Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
Pronostico Rapid Vienna-Fiorentina: ecco cosa giocare© LAPRESSE

Pronostico Rapid Vienna-Fiorentina: ecco cosa giocare

Due squadre in cerca di vittoria, di conseguenza c'è un esito che si candida all'uscita...
2 min
TagsRapidFiorentinaConference League

Trasferta, in Austria però, anche per la Fiorentina nel tardo pomeriggio che trova, come secondo avversario di Conference League, il Rapid Vienna.

Rapid-Fiorentina da "Goal"? Ecco le quote

I viola, che in serie A non hanno ancora trovato la loro prima vittoria (e, con soli 3 punti conquistati in 7 giornate, sono ultimi in classifica insieme a Genoa e Pisa) hanno invece fatto bottino pieno all’esordio in questa competizione battendo 2-0 il Sigma Olomouc.

Questo successo si aggiunge ai due ottenuti nel playoff contro il Polissya Zhytomyr ma è evidente che si tratta di risultati positivi ottenuti contro avversari modesti.

Il Rapid, che è terzo nel suo campionato, non sta certo attraversando un periodo migliore di quello dei viola. Ha perso all’esordio in Europa (1-4) contro il Lech e ha fatto lo stesso prima e dopo negli ultimi 3 turni di Bundesliga.

L’esito di questa sfida appare di conseguenza davvero incerto ma la necessità di vincere potrebbe almeno regalare una rete per parte.

Si può provare a prendere in considerazione il Goal, a 1.65 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, Elabet e Sisal.

