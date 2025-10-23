Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
Serie B, 9ª giornata: il pronostico di Modena-Empoli© LAPRESSE

Serie B, 9ª giornata: il pronostico di Modena-Empoli

Il weekend cadetto è inaugurato dall'interessante anticipo del Braglia: ecco le quote
2 min
TagsModenaEmpolipronostico

La nona giornata di Serie B scatta venerdì sera, alle 20.30, con l’anticipo del "Braglia" Modena-Empoli. Ecco quote e pronostico del match.

Quanti gol al Braglia? Pronostico "Multigol"

La squadra di Sottil è prima in classifica con 18 punti ed è ancora imbattuta, dopo aver superato il crash test con il Palermo (1-1 al Barbera). Inoltre, può vantare il miglior attacco del campionato (14 gol) e, insieme al Palermo, la miglior difesa (4 reti al passivo).

Allo stadio Braglia arriva un Empoli che ha pareggiato 1-1 contro il Venezia nel match che ha segnato l’inizio del secondo mandato Dionisi. In classifica i “Canarini” hanno otto punti in più rispetto ai toscani, che in trasferta hanno perso pesantemente contro Reggiana e Pescara.
Le statistiche delle due squadre evidenziano un feeling comune con il Multigol 2-4, centrato rispettivamente sette e otto volte in nove giornate.

Per chi crede che anche Modena-Empoli possa terminare con minimo due, massimo quattro reti complessive, il Multigol 2-4 è offerto a 1.57 da Cplay, Begamestar e Sisal.

