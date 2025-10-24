Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Esame Palermo per il Catanzaro di Aquilani: ecco come finirà secondo i bookmaker

Esame Palermo per il Catanzaro di Aquilani: ecco come finirà secondo i bookmaker

Match delicato per i calabresi contro Pippo Inzaghi come pure per la Sampdoria (reduce dal cambio di allenatore) alle prese con il Frosinone: i pronostici delle due partite
3 min
TagspronosticoSerie BSampdoria

La nona giornata di Serie B si è aperta con l’anticipo Modena-Empoli e prosegue con altre ben sette partite, in programma sabato 25 ottobre (turno che si chiude domenica con Padova-Juve Stabia e Bari-Mantova). Alle 15 si gioca Sampdoria-Frosinone, match che per i blucerchiati segna l'inizio del post-Donati. Ecco il pronostico di Sampdoria-Frosinone e, a seguire, quello di Catanzaro-Palermo, in programma sempre sabato ma alle 19.30.

Samp-Frosinone da combo: ecco di che si tratta

A Marassi I blucerchiati ospitano un Frosinone che attraversa il primo momento di difficoltà della stagione: ko senza reti all’attivo contro Venezia e Monza.

La Samp proverà ad approfittare del passaggio a vuoto dei laziali, senza però sbilanciarsi troppo. In sede di pronostico, la combo 1X+Multigol 1-4 potrebbe rivelarsi una strategia vincente.

Questo esito è proposto a 1.65 da Cplay e Begamestar, a 1.50 da Sisal.

Come finisce Catanzaro-Palermo? Ecco il parere dei bookie

Alberto Aquilani si gioca tantissimo contro il Palermo di Pippo Inzaghi. Vincere contro un simile avversario avrebbe un peso doppio, perdere invece...

Il Catanzaro è ancora a secco di vittorie (ben sei pareggi e due sconfitte) e ora arriva il Palermo al Ceravolo. I siciliani di contro sono ancora imbattuti e subiscono pochissimo. Nei pronostici parte dunque favorito il Palermo, il 2 è offerto a 2.22 da Cplay e Begamestar, a 2.21 da StarCasinò Bet, a 2.20 da Snai. L'1 è pagato invece 3.30 da Netwin, William Hill e NetBet.

Il Multigol 2-4 è uno degli esiti da tenere in considerazione: quota che si attesta sull'1.55.

