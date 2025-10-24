Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Leeds-West Ham, il pronostico: ecco chi vincerà secondo i bookie© Getty Images

Leeds-West Ham, il pronostico: ecco chi vincerà secondo i bookie

Hammers penultimi in classifica e con la peggior difesa del campionato
3 min
TagsLeedsWest HamPremier League

Anche dopo la sfida con il Brentford di lunedì scorso la tendenza del West Ham di aver sempre perso in casa non è cambiata (contro le “Bees” è infatti finita 0-2).

Scommessa "Multigol": il consiglio

Un risultato che lascia gli “Hammers” penultimi con soli 4 punti all’attivo e, con 18 reti al passivo, ne fa anche la peggior difesa del campionato.

Stasera al West Ham tocca la trasferta (si potrebbe dire, per fortuna) a Leeds con il Multigol 2-4 ipotesi abbastanza probabile. Il West Ham lo ha fatto registrare sette volte su otto in questo campionato. Questo esito si può giocare a 1.52 su Cplay, Begamestar e Sisal, a 1.58 su Elabet.

Chi vincerà il match secondo i bookie? Leeds favorito, tanto che l'1 figura a 1.78 su Cplay e Begamestar, a 1.77 su BetFlag e Snai.

Il segno X è quotato mediamente a 3.70 mentre il 2 del West Ham si trova a 4.70 su LeoVegas, a 4.60 su StarCasinò Bet e a 4.50 su Bet365.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse