Milan-Pisa, il pronostico del testacoda tra Allegri e Gilardino

Meglio di come è andato l’ultimo turno, per il Milan , non poteva andare. Prima ha perso il Napoli a Torino contro i granata, poi ha perso anche la Roma all’Olimpico contro l’ Inter e infine i rossoneri l’hanno spuntata 2-1 sulla Fiorentina , con un rigore a 4 minuti dalla fine (sul quale non sono mancate critiche e contestazioni).

Segno 1 che paga poco e allora...

Morale? L’undici di Allegri si è ritrovato da solo in cima alla classifica della serie A con una lunghezza di vantaggio sulle tre seconde.

Una posizione che adesso il Milan cercherà di mantenere a partire già da stasera, nell’anticipo in programma a San Siro contro il Pisa, al momento fanalino di coda del campionato.

Un vero e proprio testacoda che sembrerebbe poter regalare tre punti senza sforzo alla capolista. Un pensiero che non potrebbe essere più sbagliato poichè l’undici toscano, nonostante la pessima posizione, ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque (basti pensare alle sconfitte di misura, 0-1 e 2-3, contro Roma prima e Napoli poi).

Il Milan ha però dalla sua un cambio di marcia importante. Dopo l’imprevedibile ko casalingo iniziale con la Cremonese (1-2), la formazione di Allegri ha ingranato la quarta centrando un filotto di 6 vittorie e un pareggio (0-0 a Torino contro la Juventus), passaggio di turno di Coppa Italia compreso.

Da segnalare le sole 3 reti realizzate dal Pisa (solo il Verona ne ha messe a segno di meno) e le 10 subìte (solo il Torino ne ha incassate di più), numeri che spingerebbero il pronostico non solo verso il segno 1 (che paga però pochissimo, poco meno di 1.30) ma anche, magari, verso un No Goal dalla quota un po’ più interessante.

Almeno una rete inviolata a San Siro è un'opzione proposta a 1.60 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da Elabet e Sisal.