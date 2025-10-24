Napoli, il “fattore Maradona” per fermare la corsa dell’Inter

Dopo aver sbancato l’Olimpico di Roma, l’ Inter di Chivu è attesa da un’altra trasferta da brivido. I nerazzurri sono attesi dal Napoli di Antonio Conte , che in casa è imbattuto dall’8 dicembre 2024: 0-1 con la Lazio.

My Combo: la sintesi su Napoli-Inter

Al Maradona i partenopei hanno sempre vinto in questa stagione, segnando in media due gol a partita. Numeri che però non fanno tremare la corazzata interista, che tra campionato e coppe ha calato il “Settebello” di vittorie. Il Napoli è reduce dal ko con il Torino e dall’umiliazione subìta dal Psv in Champions ma, lo ha dimostrato più volte con Conte in sella, sa esaltarsi nei momenti difficili. Come lo scorso campionato, quando contro l’Inter reagì alla sberla di Dimarco con il guizzo di Billing: 1-1 il finale, terzo pareggio consecutivo tra le due formazioni.

Ecco perchè nella visione My Combo di SisalTipster spicca il pareggio: per Napoli e Inter sarebbe anche il primo, in questo campionato. Si affrontano i due migliori attacchi del campionato ma la risalita dell’Inter è merito anche di una ritrovata solidità difensiva: un solo gol al passivo negli ultimi incontri ufficiali. Dati che rendono credibile lo scenario di un match con meno di tre reti segnate.

Sette presenze e due reti in Serie A per Anguissa, pronto a mettere muscoli e dinamismo al servizio del Napoli. Nella My Combo trova spazio l’ipotesi “gol o cartellino” per il centrocampista del Camerun. Due anche le reti segnate da Calhanoglu, entrambe alla Juve. Come a dire, l’atmosfera delle grandi sfide esalta il fantasista di Cristian Chivu.

In sintesi, ecco la My Combo SisalTipster su Napoli-Inter: 1) Pareggio 2) Meno di tre reti segnate 3) Anguissa gol o cartellino 4) Calhanoglu a segno

My Combo: la sintesi su Lazio-Juventus

Per restare agganciata al treno dell’alta classifica la Juventus deve vincere all’Olimpico contro la Lazio. Tudor affronta la sua ex squadra, allenata per pochi mesi nel 2024 e portata alla qualificazione in Europa League. Sarri (scudetto con la Juve nel 2020) da par suo vuol veder tornare a volare in alto l’Aquila biancoceleste, nonostante gli incroci con la Juve non siano proprio fortunati per il tecnico toscano: solo 4 vittorie e ben 10 sconfitte in 17 sfide in carriera.

La Juve che sbarca nella Capitale è tuttavia una squadra con ben poche certezze: non vince da sette partite (cinque pareggi e due sconfitte) e da tre non segna una rete.

Senza dimenticare che negli ultimi quattro scontri diretti andati in scena all’Olimpico, si registrano tre vittorie biancocelesti più un pareggio. Con questi dati a disposizione, nella visione My Combo di SisalTipster per Lazio-Juventus, a vincere sarà la squadra di Maurizio Sarri.

Entrambe hanno necessità di fare bottino pieno per dare una sterzata alla propria stagione. Ci sono dunque i presupposti per assistere ad un match con entrambe le squadre a segno, eventualità che si è verificata in ben sei dei loro ultimi otto precedenti.

Nelle fila della Lazio, vista l’emergenza infortuni, capitan Zaccagni (rigorista) è il maggiore indiziato ad incidere: su di lui ricade la scelta in chiave “gol o assist”. Sponda Juve, a Kenan Yildiz il compito di far sembrare più grande la porta per uno dei suoi compagni: questa My Combo si chiude con l’assist del gioiello turco.

In sintesi, ecco la My Combo SisalTipster su Lazio-Juventus: 1) Vittoria Lazio 2) Entrambe a segno 3) Zaccagni gol o assist 4) Yildiz assist