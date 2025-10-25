Pronostico Real Madrid-Barcellona, Mbappé contro Yamal: le quote del Clasico

Tanti gol al Bernabeu? Le quote della combo

I Blancos sono in testa alla classifica con 24 punti, 2 in più rispetto ai blaugrana. Entrambe sono reduci da vittorie sofferte, ottenute la scorsa settimana contro Getafe e Girona. La squadra di Xabi Alonso in questa Liga ha perso (malamente) solo contro l’Atletico Madrid, il Barcellona è crollato sul campo del Siviglia (1-4) e pareggiato fuori col Rayo (1-1): quest’ultimo match è coinciso tra l’altro con l’unico Under 2,5 fatto registrare dagli uomini di Flick (espulso contro il Girona) in questo campionato.

Nella sfida tra due corazzate che, come tradizione vuole, possono vantare i migliori attacchi del torneo, si fa strada l’ipotesi della combo Goal+Over 2,5.

Gli ultimi tre precedenti vanno esattamente in questa direzione: la combo vale 1.44 per Cplay e Begamestar, 1.40 per Elabet.

Marcatori: quanto pagano i gol di Mbappé e Yamal

Sul fronte marcatori il grande favorito dei bookie a segnare in qualsiasi momento dell'incontro è Kylian Mbappé, capocannoniere de LaLiga con 10 reti segnate. La firma del francese sul Clasico è quotata a 1.85 da Cplay e Begamestar, offerta che scende a 1.70 sulla lavagna di Elabet.

Il sigillo di Lamine Yamal, altro grande atteso protagonista di questo Real-Barça, si gioca a 3.25.