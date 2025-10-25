Pronostico Lazio-Juventus, per i bookie tra Sarri e Tudor finirà così...

Tre punti per ripartire. Lazio e Juventus si sfidano domenica 26 ottobre all’Olimpico (ore 20.45) con l’obiettivo di conquistare l’intera posta. I biancocelesti hanno alle spalle due pareggi contro Torino e Atalanta, i bianconeri tra campionato e Champions sono a secco di successi dal 13 settembre: 4-3 all’Inter.

Under 2,5 oppure Over? Ecco cosa si aspettano i bookmaker

Maurizio Sarri ritrova da avversario la squadra che ha portato allo scudetto nel 2020, partita da ex anche per Igor Tudor che nel 2024, da allenatore dei biancocelesti, ha conquistato 18 punti in 9 giornate.

In casa Lazio continua a tenere banco l’emergenza infortuni. A Bergamo Zaccagni e soci hanno stretto i denti strappando un pareggio, il secondo consecutivo dopo il 3-3 contro il Toro. Già, l’altra squadra piemontese: unica volta in sette giornate in cui la Lazio ha fatto registrare l’esito Goal.

In casa Juve, quello del gol figura come uno problemi più urgenti da risolvere nell’agenda di Tudor. Bianconeri a secco da tre partite consecutive: Milan, Como e Real Madrid. A chi chiedere aiuto per destarsi dal torpore? All’uomo che, in dodici presenze in carriera contro i biancocelesti, ha realizzato ben sette reti. L’identikit appena descritto è quello di Dusan Vlahovic. Una rete del serbo o del suo sostituto è offerta a 2.75 da Cplay, Begamestar e Sisal.

Il pronostico per i bookie sorride alla Vecchia Signora, vittoriosa a 2.30 sulle lavagne di Cplay, Begamestar e GoldBet. L’1 laziale è pagato 3.25 da Betsson, Netwin e Snai, la X invece oscilla tra 3.10 e 3.25.

Gli operatori però non si aspettano una partita ricca di gol, visto che l’Under 2,5 è valutato 1.66 da Cplay e Begamestar, a 1.60 da Sisal. L’offerta prevista per l’Over 2,5 sale invece a 2.10