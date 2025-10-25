Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 25 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Brentford-Liverpool, il pronostico sorride ai Reds© Getty Images

Brentford-Liverpool, il pronostico sorride ai Reds

Gakpo e compagni cercano continuità dopo la larga vittoria in Champions contro l'Eintracht
2 min
TagsbrentfordLiverpoolpronostico

Non sembrava possibile ma nell’ultimo turno di Premier League il Liverpool ha perso con il Manchester United la terza partita di fila (che diventa la quarta se si aggiunge anche il ko in Europa con il Galatasaray).

Vince il Liverpool? Ecco le migliori quote per il 2

Un crollo senza fine che si è interrotto qualche giorno fa in Champions con il 5-1 all’Eintracht. Un risultato che fa pensare che anche in campionato la rincorsa dei Reds sia iniziata.

Il test di stasera sul campo del Brentford (tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte con undici gol fatti e dodici subìti) darà una prima risposta.

Il 2 è una scelta obbligata e la quota è interessante: 1.81 su Cplay e Begamestar, 1.80 su Sisal, 1.77 su LeoVegas. La vittoria del Brentford vale invece 4 per GoldBet, Planetwin e BetFlag, il pareggio è a 3.85 su Eurobet, a 3.90 su Snai e Bwin.

