Brentford-Liverpool, il pronostico sorride ai Reds

Vince il Liverpool? Ecco le migliori quote per il 2

Un crollo senza fine che si è interrotto qualche giorno fa in Champions con il 5-1 all’Eintracht. Un risultato che fa pensare che anche in campionato la rincorsa dei Reds sia iniziata.

Il test di stasera sul campo del Brentford (tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte con undici gol fatti e dodici subìti) darà una prima risposta.

Il 2 è una scelta obbligata e la quota è interessante: 1.81 su Cplay e Begamestar, 1.80 su Sisal, 1.77 su LeoVegas. La vittoria del Brentford vale invece 4 per GoldBet, Planetwin e BetFlag, il pareggio è a 3.85 su Eurobet, a 3.90 su Snai e Bwin.