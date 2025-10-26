Corriere dello Sport.it
Pronostici Serie C, sfida drammatica tra Perugia e Livorno

Pronostici Serie C, sfida drammatica tra Perugia e Livorno

Ecco cosa giocare nel delicato posticipo del girone B
2 min
TagsperugiaLivornoquote

Consueto sguardo a uno dei posticipi che propone la serie C. Nel girone B il Perugia riceve il Livorno in quella che è una sfida di bassissima classifica.

Quanti gol al Curi? Ecco il consiglio

Gli umbri sono penultimi e i toscani sono appena più su, comunque in pieno ambito playout ma la differenza la fanno le 3 vittorie all’attivo degli amaranto e i soli 3 pareggi fin qui conquistati dal Perugia (ancora a zero per quanto riguarda i successi).

Solo 6 reti all’attivo per entrambe consigliano di guardare in direzione dell’Under 2,5. Al Curi un match con massimo due reti totali vale 1.57 per Cplay e Begamestar, 1.55 per Bwin.

Meno probabile secondo gli operatori l'Over 2,5, con quote che oscillano tra 2.15 e 2.20.

