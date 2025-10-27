Pronostici Allsvenskan, una combo per Malmoe-Hammarby

Doppio posticipo della terz’ultima giornata di campionato per l’ Allsvenskan (la massima serie svedese) dove si gioca ormai soltanto per l’altra squadra che dovrà retrocedere (il Varnamo è già matematicamente in Superettan) e per chi dovrà effettuare lo spareggio retrocessione (in fondo) e per la seconda formazione che prenderà parte alle qualificazioni per la fase finale della Conference League.

Malmoe imbattuto e...

Il Mjallby ha infatti ormai vinto il titolo di campione di Svezia, l’Hammarby è sicuro del secondo posto (e, di conseguenza, di uno dei due biglietti che possono regalare la partecipazione alla Conference League) mentre la lotta per la terza posizione è apertissima con almeno cinque club in grado di poterla conquistare.

Al momento in vantaggio su tutte c’è il Gais che vanta qualche punto di vantaggio sulle altre quattro e stasera proprio il Gais affronta, in trasferta, il Brommapojkarna che non è ancora matematicamente salvo e ha bisogno di qualche punto per evitare sorprese sgradite dell’ultimo momento.

Tra le compagini che seguono il Gais, a 3 lunghezze di distanza, c’è il Malmoe che pure è protagonista della serata ospitando un Hammarby che, come si diceva all’inizio, ha ormai raggiunto il massimo traguardo possibile e, in teoria, potrebbe anche affrontare il match dell’Eleda Stadion con un pizzico di leggerezza in più.

Il condizionale è d’obbligo perché l’Hammarby, nelle ultime due esibizioni, ha battuto 2-1 prima il Goteborg e poi l’Aik, due delle cinque pretendenti al terzo posto.

Il dato che sorride al Malmoe riguarda le vittorie in trasferta dell’Hammarby che ha fin qui giocato 13 volte lontano da casa, ha vinto in 6 occasioni ma mai per due volte di fila.

E poiché viene dal 2-1 sul campo del Goteborg qualora la tendenza dovesse essere confermata ecco che l’1 o l’X hanno buone possibilità di farsi vedere.

Si potrebbe allora provare la combo 1X+Goal: un'opzione offerta a 2.27 da Cplay e Begamestar, a 2 invece da Sisal.