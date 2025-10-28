Pronostico Lecce-Napoli, vittoria e clean sheet per Conte? Cosa dicono le quote

Due sconfitte consecutive (Torino e Eindhoven), pur in presenza di una squadra priva di alcuni elementi fondamentali (Rrahmani in difesa, Lobotka a centrocampo più Lukaku/Hojlund in attacco), imponevano al Napoli, e soprattutto al suo allenatore, di provare a porre rimedio alle vistose lacune mostrate nelle due sciagurate prestazioni partenopee precedenti a quella con l’Inter. E Antonio Conte non si è fatto pregare dimostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, le sue straordinarie qualità di tecnico. Ha escluso Lucca dagli undici titolari (inguardabili le sue esibizioni contro i granata e il Psv) e ha ridisegnato in corsa la sua formazione dopo l’infortunio di De Bruyne inserendo Olivera al posto del fuoriclasse belga.