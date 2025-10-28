Atalanta-Milan, il pronostico: cosa giocare tra Goal e No Goal

Sembrava una semplice formalità e invece la sfida tra il Milan capolista e il Pisa fanalino di coda a momenti non si trasformava in una disfatta totale. A pochi secondi dalla fine, infatti, quasi allo scadere anche del recupero, i rossoneri erano sotto 2-1 e il pareggio di Athekame ha permesso ad Allegri di evitare la sconfitta.

Segnano entrambe? Ecco il parere dei bookmaker

Un risultato che ha fatto avanzare il Diavolo soltanto di un punto permettendo a Napoli e Roma di riprendersi la testa della classifica.

In questo primo turno infrasettimanale il Milan proverà a far dimenticare la traballante prova di sabato scorso ma l’impegno a Bergamo, contro l’Atalanta, non rientra certo tra i più agevoli. L’Atalanta, è vero, non è quella degli ultimi anni. Zoppica un po’ e, anche se l’unica dell’intera serie A a essere ancora imbattuta, pesano non poco i 6 pareggi che la costringono ad essere al momento fuori dalle prime sei della graduatoria.

La Dea e il Diavolo hanno fin qui subìto lo stesso numero di reti (6 ciascuno) ma il Milan ne ha messo a segno una in più (13 contro 12) e, in questa particolare ottica, vale la pena ricordare che, stando solo al campionato, Modric e compagni non sono andati in rete soltanto contro la Juventus mentre la formazione guidata da Juric è rimasta a secco soltanto contro la Lazio.

L’esito del match di stasera alla New Balance Arena è decisamente incerto ma, probabilmente, almeno una rete per parte ci potrebbe stare.

Inevitabile allora il ricorso all’esito Goal: a 1.65 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.63 su quella di Elabet.