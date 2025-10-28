Corriere dello Sport.it
martedì 28 ottobre 2025
Coppa di Germania, il pronostico di Eintracht-Dortmund© Getty Images

Coppa di Germania, il pronostico di Eintracht-Dortmund

Sedicesimo di finale tutto da seguire tra due squadre votate all'attacco: ecco i consigli per le scommesse
2 min
TagsEintrachtDortmundpronostico

Non è una semifinale o una finale ma la Coppa di Germania propone nel pomeriggio un super sedicesimo di finale che mette di fronte Eintracht e Dortmund che in questa nuova stagione ancora non si erano mai incontrate.

Partita secca, aria di Goal: le migliori quote

Partita secca con l’undici di Francoforte che fin qui, in tutte le gare ufficiali disputate, è sempre andata a segno almeno una volta ad eccezione dello 0-3 rimediato contro il Bayern.

Il Dortmund ha fatto meglio segnando finora in tutte le partite giocate. Doveroso il Goal, offerto a 1.41 da Cplay e Begamestar, a 1.40 da Sisal.

L'offerta prevista per il No Goal sale invece a 2.55 su Cplay e Begamestar, a 2.75 su Sisal.

