Pronostico Juventus-Udinese, quote ok per la Vecchia Signora in attesa di Spalletti

Nel finale dello scorso anno, subentrato a Thiago Motta alla 30a giornata, era riuscito a portare la Juventus in Champions e questo gli era valso la riconferma sulla panchina bianconera sia per questa stagione che per la prossima (fino a giugno 2027). Ma i pessimi risultati in questo avvio di campionato e in Europa hanno messo fine all’esperienza di Tudor come allenatore della Vecchia Signora che cambia così guida tecnica per la settima volta dalla serie A 2019/20 (considerando anche l’interim di Paolo Montero nelle ultime due giornate della stagione 2023/24).

Almeno tre reti allo Stadium? Ecco a quanto è quotato l'Over 2,5

Stavolta, in attesa che si decida chi sarà il nuovo allenatore bianconero, tocca a Massimo Brambilla traghettare la squadra, a cominciare da oggi pomeriggio nella sfida di metà settimana contro l’Udinese. Una Udinese che dopo aver vinto le prime due trasferte di fila (contro Inter e Pisa) ha poi perso a Reggio Emilia contro il Sassuolo e pareggiato a Cremona. In classifica le due formazioni bianconere hanno gli stessi punti (12) ma la Juventus è regina degli Under 2,5 (7 in 8 partite) mentre l’Udinese predilige il Goal (6 all’attivo).

Per le quote, pur con le incognite legate al cambio di allenatore, si parte con il segno 1 ma, volendo, si potrebbe provare a prendere in considerazione l’Over 2,5.

La vittoria della Juve è offerta a 1.46 da Cplay e Begamestar, a 1.45 da Eurobet e BetFlag. L'Over 2,5 si gioca a 1.85 su Cplay e Begamestar, a 1.83 su Leovegas, a 1.81 su MarathonBet.