mercoledì 29 ottobre 2025
Roma, operazione aggancio al Napoli: il pronostico della sfida con il Parma© LAPRESSE

Roma, operazione aggancio al Napoli: il pronostico della sfida con il Parma

I giallorossi, miglior difesa del campionato, ricevono all'Olimpico la squadra di Cuesta
2 min
TagsRomaparmapronostico

Solo 3 reti subìte (ma anche soltanto 8 realizzate) fanno della Roma la miglior difesa non solo della serie A ma, insieme all’Arsenal, di tutti i principali campionati europei.

Vince la Roma? Scopri le migliori quote dei bookie per il segno 1

I giallorossi, battendo il Sassuolo (1-0), hanno ritrovato la testa della classifica a braccetto con il Napoli (che nel frattempo è tornato in vetta da solo dopo la vittoria a Lecce) e oggi, nel loro impegno infrasettimanale, ospitano il Parma (che di reti ne ha realizzate 3, peggior attacco del torneo) con l’intenzione di non mollare la posizione.

Il segno 1 sembra davvero obbligato, anche per i bookmaker: quota 1.52 su Cplay e Begamestar, 1.50 su Eurobet, 1.44 su Leovegas.

Il pareggio vale 4 volte la posta, il 2 del Parma è offerto a 6.60 da Betsson, 6.75 da GoldBet, 7.50 da Bet365 e Sisal.

